Bečov nad Teplou - Snad žádný z motoristů nemá v lásce nepopulární serpentiny u Bečova nad Teplou na silnici první třídy mezi Karlovými Vary a Plzní. Ale už se blýská na časy, v relativně brzké době je čeká narovnání, nebo spíše zvětšení poloměrů některých nebezpečných zatáček.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/Pancer Václav

„Máme v okolí našeho města několik nebezpečných úseků silnic a úpravy by se měly v prvé řadě dočkat právě serpentiny nad městem. V tomto případě se už akce rozjela. Jestli budeme podobné problémy řešit i na dalších silnicích, to ale zatím slíbit nemohu,“ uvedl bečovský starosta Miroslav Nepraš. Na přípravě náročné akce, kdy jsou náklady odhadované na několik desítek milionů korun, i její koordinaci bude vedení města spolupracovat s krajským pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary.



Podle informací Deníku je na celou akci “serpentiny“ již připravena projektová dokumentace a realizovat by se měla pravděpodobně v roce 2021, tedy za dva roky.



„Samozřejmě bychom vše chtěli udělat co nejrychleji, ale záleží na přípravných pracích a nejvíce asi na penězích. Uvidíme, jaké budou dotace a další možnosti financování,“ poznamenal starosta Nepraš.