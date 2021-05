Smutečním hostům, kteří stěží ovládali emoce při loučení se svým drahým zesnulým, připravilo karlovarské krematorium v už tak těžké chvíli další šok. S nebožtíkem se museli loučit v neuvěřitelném nepořádku v prostorách smuteční auly, kde si kvůli špíně na židlích nemohli ani sednout. A přestože se pronájemci krematoria za tuto spoušť po zásahu vedení města omluvili, pozůstalým zůstala po tomto (ne)pietním zážitku hořká pachuť z ignorace jejich zármutku.

Zuzanu Večerkovou, starostku obce Stružné, která byla smutečního rozloučení přítomna, celá situace tak rozčílila, že neváhala a vše zdokumentovala. „Taková neúcta jak k zemřelým, tak i pozůstalým se snad nikde jinde nevidí. Při vstupu do předsálí jsem měla pocit, že je budova právě po rekonstrukci, kéž by. Omyl! To byla jen špína a prach jak na podlaze, tak na stěnách i židlích. Nikdo nechtěl po obřadu vypadat jako stavební dělník, proto i starší osoby s berlemi raději postávaly v dešti venku,“ uvedla.

Podle ní se v Karlových Varech s nebožtíky loučí bez piety. „Kdyby tady pohřbívali mě, vylezu snad ještě z rakve a aspoň pozametám a vytřu. Obřad bych zde ale mít nechtěla, protože bych tak ušetřila všechny přítomné smutného a skličujícího pohledu při už tak bolestném zážitku,“ zdůraznila. Nájemci krematoria by si podle ní měli uvědomit, že pohřeb je akt, který by měl být důstojný a citlivý ke všem přítomným.

Na dotaz, co se v krematoriu děje, okamžitě reagoval radní Martin Dušek (ANO), který pronájemce, firmu Fořt a synové, důrazně žádal o zjednání nápravy. Na jeho popud se také Irena Fořtová pozůstalým omluvila.

„Není to standardní situace, není to běžné a je mi trapně! V předsálí probíhá rekonstrukce za provozu, tento měsíc byla dokončena oprava střechy a venkovní fasády. Vnitřní prostor je léta letoucí velice mokrý a firma, která provádí zmiňovanou rekonstrukci, nemůže dílo dokončit, nebudou-li prostory, respektive stěny a stropy suché. Ze stropu dnes a denně opadává mokrá omítka a ta si bohužel nevybírá, zda spadne na křesílko, nebo rovnou na zem. Nemáme chuť nějakým způsobem usnout na vavřínech po snad překonané invazi korona krize, které naše firma musela čelit během posledního půl roku, to ne. Ještě jednou se tímto veřejně omlouvám všem, kterých se nějakým způsobem tento „nepořádek“ dotkl. Zajistila jsem, že úklid bude prováděn v rámci možností i mezi smutečními obřady, a věřím, že po ukončené rekonstrukci bude prostor ku spokojenosti všech,“ znovu se omluvila pozůstalým.

Celá situace velmi mrzí i primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou (ANO). „Musím souhlasit, že daný stav je ostudou. Nechápu proč, když se někdo rozhodne podobné služby nabízet, je mu lhostejné, jak k nim přistupuje. Vzhledem k tomu, že krematorium je v majetku města, ale provozuje ho soukromá firma, okamžitě jsem se s provozovatelkou spojila a celou záležitost řešila,“ ujistila pozůstalé o zjednání nápravy také primátorka.