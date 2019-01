Karlovy Vary - Historicky první karlovarské referendum o budoucnosti Vřídelní kolonády, které se koná 12. a 13. ledna, dostává podrážděné, až hysterické obrysy.

Takto by mohla podle vizualizace vypadat Vřídelní kolonáda v historické podobě. | Foto: Deník / Redakce

Proti sobě postavilo dva nesmiřitelné tábory přípravný výbor a magistrát, který jej zajišťuje. Ota Řezanka, zmocněnec přípravného výboru referenda, se ostře ohradil proti zasahování města do kampaně. A odvolává se na usnesení soudu, který referendum vyhlásil. „Primátor nesmí do kampaně zasahovat, může mluvit o tom, jak se referendum organizuje, ale nesmí ovlivňovat názory voličů. Tedy ta jeho nesmyslná tvrzení, že není výrobce, že kolonáda bude stát tolik peněz jako KV Arena, že budou paralyzovány prameny a dodávky Vřídelní vody, že se město dostane do nezákonné situace…, vše soud odmítl jako předčasné, neodborné a ryze účelové,“ tvrdí Ota Řezanka.

Soud podle Řezanky dále konstatoval, že politici zásadně nesmí do kampaně zasahovat. „To je věcí odpůrců a zastánců z řad občanů. Pokud by tedy referendum nebylo úspěšné, může se stát, že budeme kvůli maření referenda požadovat nové hlasování. Protože my nemáme takové možnosti jako on, je nefér, když on zasahuje do kampaně,“ ohradil se Řezanka s celým petičním výborem.

První místní referendum v Karlových Varech se koná tento pátek a sobotu, tedy souběžně s prezidentskými volbami. Otázka zní: „Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů Fellnera a Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975? Právě tento dotaz vyhodnotila většina karlovarských zastupitelů jako zmatečný a referendum odmítla. Přípravný výbor se ale obrátil na soud a ten s ním souhlasil.

„Otázku jsme připravovali na konci roku 2016, tedy v době, kdy magistrát tvrdil, že brzy začnou opravy. Jejich ukončení neznamená uzavření budovy. Budova při nutných zabezpečovacích pracích může fungovat i nadále. Referendum se k tomu nijak nevyjadřuje,“ vysvětluje Ota Řezanka. Veškeré práce město podle organizačního výboru zadává bez výběrového řízení, a to stále stejné skupině lidí. „I ten údajně odborný rozpočet na repliku, který najednou vyšel stejný jak rozpočet na dva dopravní terminály, nebo větší než na KV Arenu,“ upozorňují.

Rozpočet na repliku 1,2 miliardy je podle přípravného výboru referenda holý nesmysl. Členům vadí vyjádření primátora Kulhánka, že neexistují dotační tituly. „My jsme jich našli devět, které město ani nezkoušelo. Odmítáme i tvrzení, že neexistuje výrobce a Blansko nemá o výrobu litinové kolonády zájem. Slévárny to ale rázně popřely. Magistrát také prohlašuje, jak všichni odborníci jsou proti replice. Omyl. Například jen z přípravného výboru referenda jsou ze čtyř členů tři stavební odborníci s dlouholetou praxí. A petici podepsala i řada jiných odborníků. To ovšem nejsou ti, co z magistrátu dostávají zakázky bez výběrového řízení na to, aby tak strašně hájili rekonstrukci,“ upozorňuje magistrát petiční výbor.

Primátor Kulhánek ale na argumentech města trvá. „Iniciátoři referenda odhadují náklady na repliku 250 milionů, ale podle podrobné kalkulace bude na její výstavbu a úpravy okolí potřeba více než čtyřnásobek, tedy 1.171.000.000 korun. To je více, než rozpočet města unese. Nechceme se nejen jako představitelé města, ale ani jako jeho občané zavázat k jedinému možnému řešení tedy replice historické litinové kolonády. Upřednostňujeme otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž, v níž se na rozhodování o vítězi budou moci podílet i karlovarští občané a odborníci. Vítězný návrh by měl svou kvalitou a nápadem zvýšit věhlas Karlových Varů v mezinárodním měřítku,“ zdůraznil mimo jiné primátor Kulhánek.