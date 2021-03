Uzavřený příjezd k rozhledně Klínovec a ukončení běžecké sezony. Tak to od pondělního rána vypadá kvůli novým nařízením na Božím Daru. Ten je velmi vyhledávaným místem nejen mezi obyvateli Karlovarského kraje, ale kvůli své atraktivnosti si zde pořizují své nemovitosti i obyvatelé středních Čech. Navíc se zde láme nejen hranice okresů, ale dokonce i krajů.

Závora ke Klínovecké rozhledně je opět dole. Za ni se dostanou jen držitelé karet. | Foto: Deník / Redakce

Nyní tu starosta města Jan Horník způsobil menší poprask, když se nechal slyšet, že do Loučné pod Klínovec míří v této době Pražáci a chystají lyžovačku ve velkém. "Trochu jsem si tím naběhl a spustil tak velkou lavinu negativních e-mailů, které mi přišly. Myslel jsem to v obecné rovině, že zkrátka máme obavy z toho, aby k nám nenajeli přespolní, kteří by si tu dál vesele užívali," vysvětloval starosta Horník.