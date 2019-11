„Řidič osobního automobilu zřejmě nezabezpečil svoje vozidlo proti samovolnému rozjetí,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Špatně zabrzděné vozidlo se rozjelo a vjelo do rybníka, který se nachází poblíž ulice Hlavní v Dalovicích. „V osobním automobilu se naštěstí v době nehody nikdo nenacházel,“ řekla mluvčí.

A jak postupovat, aby se řidiči nic takového nestalo? „Když řidič zastaví svůj automobil, měl by se vždy ujistit, že ho řádně zajistil proti samovolnému rozjezdu,“ poradila Eva Valtová. Podle jejích slov by měl šofér zařadit nízký převodový stupeň a zatáhnout ruční brzdu. „Při parkování z kopce by měl řidič vytočit přední kola tak, aby vůz v případě selhání ruční brzy způsobil co nejmenší škody,“ dodala policejní mluvčí.