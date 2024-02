Statisícové peněžité tresty hrozí městské společnosti Lesy Jáchymov s.r.o. a jejímu někdejšímu dlouholetému jednateli Robertu Marschnerovi, pokud Okresní soud v Karlových Varech uzná jejich vinu. Už dva roky se řeší bezprecedentní záležitost, v níž se angažoval dokonce i nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Bývalý jednatel jáchymovských lesů podle obžaloby nechal bez povolení vykácet stromy a odtěžit zeminu v cenně lokalitě Krušných hor pro údajné vybudování lesní cesty, která ovšem reálně slouží jako spojka mezi skiareály Neklid a Klínovec. „Je to regulérní sjezdovka, která je zanesená i do mapy skiareálu,“ komentoval kauzu karlovarský státní zástupce Jiří Kučera, který se domnívá, že proces by už mohl u karlovarského soudu v nejbližších měsících skončit. V současné době je před soudem prováděno dokazování.