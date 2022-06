"Na hledaného je vydán Okresním soudem v Karlových Varech příkaz k zatčení pro přečin zanedbání povinné výživy. Muž se úmyslně vyhýbá trestnímu řízení," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva. Radní Novák měl finanční problémy už v době svého působení na radnici a čelil vysoké exekuci. Exekutoři ho dokonce v roce 2008 hledali na magistrátu. V té době přitom předsedal výboru pro Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), v rámci něhož mělo město v nadcházejících pěti letech dostat 420 milionů z Evropské unie. V dubnu roku 2008 informoval Karlovarský deník o tom, jak za Novákova šéfování se dostal fotbalový Kamp Doubí do konkurzu. Tenkrát exekutor Roman Hybšman uvedl: „Je to nekonečný příběh. Jednatel klubu Novák stále jen slibuje, jak dluhy uhradí, ale zatím se tak nestalo. Takhle už to dál nejde.“ Tehdy spadlo do konkurzu veškeré vybavení klubu. Radní Novák s fotbalisty odmítl komunikovat. Pro Deník tenkrát prohlásil, že dluhy klubu splácí z vlastních peněz. Podle Nováka měli exekutoři souviset s firmou Studio 8, v níž byl jednatelem a která se dostala do konkurzu. On sám o sobě tvrdil, že zadlužený není.