Také letos bude v rámci Noci kostelů, který připadá na pátek 7. června, zpřístupněn skokovský poutní kostel Navštívení Panny Marie, a to i ve večerních hodinách od 18 do 23 hodin. „Návštěvníci si mohou užít jeho potemnělou atmosféru, zúčastnit se komentované prohlídky či se zastavit v improvizované kavárně," zve k návštěvě tohoto mystického místa Petr Linhart za spolek Pod střechou. V 19 hodiny si všichni společně zazvoní v celé plzeňské diecézi, ve Skocích se tohoto večera budou vyzvánět tři zvony.

Kostel Skoky u Žlutic | Foto: o.s. Pod střechou

K letošní Noci kostelů se už tradičně připojí také sousední kostel sv. Linharta v Údrči, který leží na cestě do Skoků. Ten bude přístupný od 18 do 22 hodin. Kostel Narození Panny Marie bude otevřen i v nedaleké Toužimi, a to od 18 do 23 hodin.

Noc kostelů vstupuje v roce 2024 již do 16. ročníku celorepublikové akce. Letošní jubilejní ročník se bude věnovat několika významným výročím spojeným s výraznými osobnostmi z oblasti duchovna, kultury i vědy.

Od roku 2009, kdy se Noc kostelů v Česku konala poprvé, narostl počet z pouhých 25 na více než 1700 míst.