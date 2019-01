Karlovy Vary – Stále oblíbenější chůze s holemi láká každoročně více a více lidí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Archiv

Během uplynulé soboty se Karlovy Vary staly jedním z jedenácti měst, ve kterém proběhl již druhý ročník Tour Nordic Walking.

„Celkem se akce zúčastnilo 149 lidí, přičemž dvěma nejstarším z nich bylo jednaadevadesát let," uvedl Petr Kolisko z organizačního výboru NWT.

„Chtěli jsme letos pokořit český rekord v severské chůzi s holemi, kdy by během dvou hodin nachodilo co nejvíce osob co nejvíce kilometrů. To se nám sice nepovedlo, ale podařilo se nám překonat alepsoň Karlovarský rekord. Dalším rekordem, který se během letošního ročníku podařilo zdolat byl individuální rekord v kategorii osob s tělesným postižením. Pokořil ho Pavel Tomášek, který s těžkým postižením ušel celé čtyři kilometry," pokračoval Kolisko.

„Nad celým odpolednem panovala skvělá atmosféra. Hrála zde dobrá hudba a i počasí se vydařilo. Záchranáři zde rovněž předcvičovali nácvik první pomoci a připravena byla také školička nordic walkingu pro úplné začátečníky. Všichni účastníci rovněž obdrželi menší dárky a tričko s letošním logem akce. Chceme tak poděkovat všem pomocníkům a organizátorům a zároveň všechny pozvat na další ročník této akce," dokončil Petr Kolisko.