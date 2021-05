Pětikilometrový nový úsek začíná od konce chatové osady Všeborovice a ve svém závěru se napojuje na cestu mezi chatovou osadou a řekou Ohří v Šemnici. Investorem byl opět Karlovarský kraj, který na další část cyklostezky dal 25 milionů korun ze svého rozpočtu.

Nový úsek vede malebnou částí Karlovarska. Má však několik úskalí. Plynule totiž nenavazuje na ten dosavadní, a tak ke Všeborovicím nyní míří mnoho cyklistů auty. Ta tam ovšem nemají kde zaparkovat. Trasa přitom začíná v chatové osadě Všeborovice, což se ne všem osadníkům líbí. Dosud tam měli naprostý klid. Na místě se objevilo i mnoho cedulí se zákazem parkování na soukromém pozemku.

„Bohužel, je to vše umocněné touto koronavirovou dobou, kdy stále více lidí hledá alternativy ke strávení volného času. Že jsme přišli o klid a doteď měli zdejší přírodu jen pro sebe, je jedna věc, ale největší problém je, že tu lidé nemají kde zaparkovat. Sám jsem cyklista, ale tuto situaci by měl kraj řešit. Je dobře, že se cyklostezka udělala. Propojení obou částí se musí ale vyřešit. Je to totiž problém i v nedalekých Dalovicích,“ poznamenal Tomáš Buriánek, který se právě vracel s rodinou z procházky z této cyklostezky, shodou okolností je zastupitelem ve zmiňovaných Dalovicích.

Podobný názor má i místní chatařka Ludmila Čadová. „Přece nejsme sobci, abychom si tuto krásu nechali sami pro sebe. Navíc se nám cyklostezkou rozšířily naše možnosti – v zimě už jsme na ní běžkovali, bylo to báječné. Na druhou stranu ten problém s nárůstem dopravy je opravdu výrazný. Řidiči tu jezdí rychle a parkují, kde se dá,“ konstatovala chatařka.

Náměstek hejtmana Dalibor Blažek si je problému s nenavazováním úseků dobře vědom. „Cyklostezka se dělá po částech. Myslíme na to a v dohledné době chceme oba úseky propojit. Je potřeba, aby na sebe plynule navazovaly, to je samozřejmé,“ reagoval náměstek. „Co se týče parkovišť, je pravda, že tento fakt jsme nějak opominuli. Chystáme se proto na studii, z níž by měly vzejít vhodné lokality na odstavné plochy. Nebude to ale jednoduché, kraj příliš pozemků nevlastní,“ upozornil.

Jak dodala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková, úsek cyklostezky v šířce tří metrů má hlinitopísčitý povrch. „Pouze v místech trasy cyklostezky mimo les, pod úrovní hladiny pětileté vody, je proveden v asfaltu. Tam, kde cyklostezka prochází nad svahem, je osazeno ocelové zábradlí,“ uzavřela. Kraj chce na úsek u Šemnice navázat, cyklostezka podél Poohří by tak měla končit až u hranic s Ústeckým krajem. (jako)