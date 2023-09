Už za pár dnů budou zastupitelé Karlovarského kraje jednat o podstatném dokumentu. Na zářijovém zasedání totiž přijde na řadu schválení projektu nové budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Nová moderní škola by se mohla otevřít ve školním roce 2027/2028.

Nová podoba keramické školy. | Foto: Petr Hájek Architekti

„Budeme rozhodovat o strategické, tedy finální projektové dokumentaci,“ říká náměstek pro oblast krajského školství Jindřich Čermák.

Na novou podobu střední školy, která je pro Karlovarský kraj, kde je výroba porcelánu mnohaletou tradicí, velmi podstatná, vypsal kraj architektonickou soutěž. Jak už Deník informoval, v ní nakonec nejvíce zabodoval návrh od studia Petr Hájek Architekti, který vsadil na moderní pojetí. Hájkovo ztvárnění vyhrálo nejen mezi karlovarskou veřejností, ale i u odborníků. Stejný architekt přitom je autorem i nového koncertního sálu ve zrekonstruovaných Císařských lázních.

„Pokud se projekt schválí, se stavbou bychom mohli začít na podzim příštího roku. Když vše půjde podle plánu, novou školu bychom pak mohli otevřít pro školní rok 2027/ 2028,“ doplňuje náměstek Čermák.

Přestavba keramické školy se plánuje řadu let. Hájkův projekt je starý čtyři roky a v té době byly náklady odhadovány na 600 až 700 milionů korun. Kvůli finanční krizi se nyní vyšplhaly mnohem výše. „Neměly by přesáhnout jednu miliardu korun. Nová škola by měla být co nejvíce energeticky soběstačná, proto se výstavba prodražuje. Prostředky na tuto zásadní akci chceme čerpat z Fondu pro spravedlivou transformaci,“ uzavírá Čermák. Peníze chce kraj do školy investovat především pro to, že jde o jedinou kreativní školu na území kraje, která má navíc velmi široký záběr, podmínky pro výuku studentů a učňů ale už dlouhé roky zaostávají. Učebny jsou zkrátka zastaralé.

V rámci náročné rekonstrukce a přestavby se počítá se zachováním pouze staré původní budovy. Moderní přístavba půjde k zemi, stejně jako ta část na Sokolovské ulici, kde se nacházejí byty. Nově navržená budova keramické školy tu původní v podstatě obkrouží. Původní starou část školy kraj nechá v rámci této velké investiční akce opravit.

V nové budově se počítá nejen s moderně vybavenými učebnami a zázemím pro výuku keramiků, sklářů či fotografů, ale i velkou tělocvičnou, která bude mít hned několik vchodů zvenku, a to proto, aby ji mohla využívat také široká veřejnost i mimo vyučovací hodiny. V projektu je navrženo i podzemní parkoviště, které má prioritně sloužit zaměstnancům keramické školy.