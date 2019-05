Ta skončila ve šrotu v minulém roce kvůli havarijnímu stavu. Od té doby si obyvatelé chebské čtvrti Švédský vrch stěžují a lávku chtějí zpátky. Ke svým domovům se totiž dostávají po několikakilometrové oklice, kde se scházejí nejrůznější existence. Pokud všechno půjde dobře, začne výstavba lávky v příštím roce a její cena půjde přes sto milionů korun.

Dotaci získalo město ze Státního fondu dopravní infrastruktury a je ve výši přes 80 milionů korun.

„Završilo se tak nezměrné úsilí, které vynaložili úředníci investičního odboru, odboru projektového managementu, ale i odboru stavebního a majetkoprávního. Velká část díků patří i všem předchozím vedením města za uplynulé tři roky, kdy se projekt připravoval a přepracovával,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.

Současné vedení radnice musí nyní co nejdříve připravit realizaci, vysoutěžit zhotovitele, domluvit výluky a začít stavět. „Čeká nás ještě hodně práce, ale to nejtěžší a nejdůležitější je už naštěstí za námi,“ radoval se starosta.

Uleví se i mnoha obyvatelům Švédského vrchu, kterým tak skončí každodenní pěší výšlap do centra města.

„Čekám na lávku už od doby, co byla uzavřena. Dokud tu byla, přešla jsem si po ní do obchodu ve městě nakoupit a zase jsem šla s nákupem hned domů a stihla jsem tam i zpátky ujít za půl hodiny. Teď mi trvá jen půl hodiny, než se dostanu do města. Takže z toho, že lávka opravdu bude, mám nesmírnou radost,“ sdělila obyvatelka Švédského vrchu Jana.

A jak bude pokračovat příprava výstavby lávky dál? Ještě letos chce město vysoutěžit jejího dodavatele.

„Následně budeme s Českými drahami domlouvat výluky a na jaře 2020 by se mělo začít stavět. Stavba určitě potrvá minimálně rok. Možná se to zdá pomalé, ale v případě takto komplikovaných staveb je to maximum možného, zvláště když přes zimu betonářské práce stojí,“ poznamenala tisková mluvčí města Simona Liptáková.

Celkem nová lávka bude stát přes sto milionů korun, protože se bude platit i za výluky na trati. Nová lávka bude muset být částečně zavěšená, protože Správa železniční dopravní cesty nepovolila z důvodu bezpečnosti, aby v kolejišti zůstaly původní patky mostu.