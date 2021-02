Zdroj: Deník

„Oba podniky sídlí v průmyslové zóně, kde se nachází i tradiční závod Thun. Zaměstnávají mnoho místních, někteří z nich byli propuštěni ze Sokolovské uhelné. Jsme proto rádi, že našli nové uplatnění,“ říká starostka Jitka Pokorná s tím, že pro stavbu možných dalších hal už není v průmyslovém parku ale místo.

Viking Mašek dal práci přibližně 140 lidem. Je to firma, která dodává linky na obalování potravin.

Swissform zaměstnal více než 200 lidí a zabývá se lehkým strojírenským průmyslem. „Konkrétně nyní vyrábí i náhradní díly do dýchacích zdravotních pomůcek. To je teď hodně aktuální. Firma tak reagovala na současnou koronavirovou situaci,“ pokračuje Pokorná.

Zahájení činnosti obou nových podniků s sebou nese ovšem i nárůst dopravy, a to nejen kamionové, ale i osobní. „Bohužel, týká se to hustě zalidněné panelové zástavby, ale i okolí základní školy. Dopravu tedy chceme z této lokality odklonit obchvatem,“ vysvětluje novorolská starostka.

Problém je ovšem v tom, že město na to nemá v současnosti dostatek financí. „Nejsme schopni to celé utáhnout z městského rozpočtu a dotace na odklonění dopravy se nám zatím nedaří získat. Obchvat ale budovat budeme, i kdybychom měli jít do úvěru. Lidé si na nárůst dopravy pochopitelně stěžují a situaci jsme začali řešit okamžitě, jakmile se problém objevil,“ dodává starostka.