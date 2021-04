„Na základě výběru veřejnosti byly vytipovány tři lokality. V rámci těchto návrhů Kancelář architektury města vybrala prostor na Divadelním náměstí,“ říká primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. Radní se tímto návrhem budou zabývat v nejbližších dnech. Následně bude předložen zastupitelstvu. To rozhodne, zda je tato varianta vhodná, i s ohledem na další úpravy daného území.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkNa návrhu pracují rotariáni s vedením radnice téměř dva roky. Byla kvůli tomu sestavena i pracovní skupina, která se pravidelně schází a za dobu svého působení vytipovala i možné varianty umístění sochy. „Skupina připravila několik prezentací tak, aby byla i veřejnost s daným záměrem seznámena. Sochu Karla IV. bychom rádi společně s rotariány odprezentovali v rámci letošního Karlovarského kulturního léta,“ dodává primátorka.

Umístění sochy na Divadelním náměstí podpořili už dříve památkáři. Podle Romany Riegerové z Národního památkového ústavu v Lokti by to vyhovovalo i z urbanistického hlediska. Náměstí by po úpravách mohlo sloužit ke shromažďování lidí. Konat by se tam mohly i kulturní akce. „Snažili jsme se hledat způsob, jak využít potenciál sochy a jak s ní pracovat tak, aby její umístění přineslo něco pozitivního. Důležité je, aby pomohla Karlovarákům ztotožnit se s jejich městem,“ říká architektka Pavla Melková.

Na účtu veřejné sbírky, z níž se akce financuje, je aktuálně 1 299 828 korun z celkových potřebných osmi milionů. Autorem díla bude Michal Gabriel, jehož sochy z ocelových plátků stály například vloni v létě ve Dvořákových sadech. Socha má být podle návrhu pět metrů vysoká a má být vyrobena rovněž z ocelových plátů, které budou evokovat dojem 3D tisku.