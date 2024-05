Společnost EPG Group, do jejíhož portfolia spadá i karlovarské nákupní centrum Varyáda, zveřejnila už první finální podobu interiéru Varyády po jejím rozšíření.

Vizualizace se týká především nové vstupní pasáže, vstupu do nového Albertu a také food courtové zóny, tedy části s občerstvením. Ze snímků je patrné, že majitel naplňuje své plány a vize, protože jídelní zóna je plná zeleně a příjemných zákoutí.

Jak už Deník informoval, zadní část nové přístavby je hotová, co se týče stavebních prací. Nyní se činnost přesunula dovnitř, kde už vznikají nové prostory pro Albert a food court. Vlastník slibuje, že nakupování bude díky novému bočnímu vchodu, samoobslužným pokladnám v hypermarketu Albert mnohem pohodlnější.

„Proměna Varyády odstartovala začátkem roku v zadní části centra. Hrubé stavební práce spočívající v přístavbě a vybudování nového bočního vchodu byly již dokončeny, takže aktuálně začínáme s realizací interiéru. Konkrétně pro hypermarket Albert, jídelní zónu a další nájemní jednotky, pro něž vznikl nový prostor. Současně s tím přesouváme další stavební práce do přední části Varyády, kde už za pýr dnů začne výstavba multiplexu Premiere Cinemas a nové vstupní pasáže s dalšími obchody a provozovnami služeb,“ uvádí Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace investora EPG Group.

Návštěvníci už zaregistrovali, že se práce přesunuly do předního traktu, především do levé a střední části a že už byl před časem uzavřen levý vchod do nákupního centra. „V nově přistavěné přední části vznikne hlavní vstupní pasáž, jejíž součástí bude také infostánek pro návštěvníky. Po obou stranách se budou nacházet nejrůznější obchody převážně s módou, obuví a doplňky. V levém úseku přístavby pak vznikne multikino,“ pokračuje ředitel Malý.

V zadní traktu vedle přestěhovaného Albertu najde zázemí až deset jednotek s občerstvením. „Počítáme zde jak s populárními řetězci rychlého občerstvení ze zahraničí s konceptem drive-in, tak i regionálními gastro provozovateli využívajícími lokální suroviny. Součástí jídelní zóny bude navíc zcela nová venkovní terasa s příjemným posezením, kde si zákazníci budou moci vychutnat občerstvení na čerstvém vzduchu a s výhledem na řeku Ohři i nedaleký park s dětským hřištěm. Vše bude dokončené a připravené pro první návštěvníky letos v listopadu,“ nastiňuje marketingový ředitel s tím, že celkový design jídelní zóny bude inspirovaný Krušnými horami.

„Vybraný leitmotiv se v interiéru promítá do těch nejmenších detailů: použitých materiálů a barev, ve kterých dominuje dřevo a zemité tóny, různých zákoutí pro posezení, připomínajících horské chaty, anebo dlážděné podlahy evokující zurčící potok. Celkovou atmosféru dotváří velké množství zelené a designové osvětlení,“ upozorňuje Malý.

Než si toto všechno budou moci návštěvníci vychutnat, budou muset počítat také s určitým omezením. Aby se totiž mohl hypermarket Albert přestěhovat do nového, bude v nynějších prostorách na začátku letošního srpna uzavřen a na novém místě se pak otevře ve druhé polovině letošního září, tedy měsíc a půl tak zůstane mimo provoz.

A jak ředitel Malý dodává, Varyáda je i přes čilý stavební ruch stále otevřená.