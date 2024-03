Obchodní zóna se totiž začala rozšiřovat ve své zadní části, a tak si toho nakupující, kteří přicházejí od parkoviště, ani nemohou příliš všimnout. Jediné, co upozorňuje na stavbu, je velký jeřáb, který se nad Varyádou tyčí.

Práce na rozšíření obchodního centra začaly teprve před měsícem a půl a za Varyádou se už nyní začíná rýsovat nová konstrukce. Dostavba a celková přeměna je rozdělena do několika etap a má trvat 23 měsíců, dokončena má být tedy před Vánoci v roce 2025. Práce začaly právě v zadním traktu, kde se doteď nacházel zásobovací dvůr. „Do této části se posune Albert, vedle něhož se bude nacházet food court, tedy jídelní zóna. Počítáme tam až s deseti operátory. Součástí těchto prostor budou i dvě drive – in restaurace, tedy místo pro obsluhu aut,“ informoval Martin Malý, marketingový ředitel Varyády.

Právě nyní budovaná část by se měla otevřít ještě v letošním roce, a to zřejmě na podzim. „Celá oblast stravování bude akcentovat celosvětové trendy a přibude podstatně více zeleně,“ doplnila Linda Ryšavá, vedoucí plánování a výstavby za investora, společnost EPG Group, do jejíhož portfolia Varyáda spadá.

Varyáda se bude rozšiřovat i v přední části. Celková plocha centra se zvětší o 9 tisíc na konečných na 27 tisíc metrů čtverečních. Nová Varyáda nabídne více než sto prodejních jednotek. „Stavět se bude za provozu, postupně tak budeme otevírat nové a nové jednotky,“ říká Linda Ryšavá.

Zdroj: Kopecká Jana

„Na modernizaci nákupního centra se budou podílet i současní nájemci. Některé jednotky zůstanou dispozičně na stejném místě, ale projdou renovací interiérových prvků. Jiné jednotky se přemístí do nově vzniklých či upravených prostor,” upřesnil Martin Novák, Asset manager společnosti EPG.