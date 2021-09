Problematické kluby v centru Karlových Varech v Jaltské a ulici Davida Bechera se dostaly i na jednání posledního karlovarského zastupitelstva. Jak Deník informoval, návštěvníci podniků se shlukují venku a ruší noční klid. Navíc tam kvůli potyčkám během letních prázdnin zasahovali policisté i strážníci. Vedení města proto zvažuje, že problém vyřeší novou omezující vyhláškou, pokud by se situace v centru města nezklidnila. Například zastupitel Jindřich Čermák (Piráti) ale na jednání upozornil, že problém může v budoucnu nastat v jiné části města.

"Chtěl bych se zeptat, v jakém stavu je jednání mezi městem a podnikateli. Také by mělo zajímalo, jak jsou nastaveny parametry dané vyhlášky. Ta se bude týkat jen vybraných klubů nebo i restaurací? Ten problém ale zavedením vyhlášky zmizet nemusí, protože se může objevit v jiné části města a pak nastanou stížnosti občanů odjinud," poznamenal Čermák.

Podle informací Deníku měla vyhláška zkrátit provoz klubů do 23 hodin. "Tuto variantu, že by se zavíralo ve 23 hodin, jsme nikde nezmiňovali. Spíše se bavíme o jedné a druhé hodině v noci. Snažíme se s podnikateli domluvit tak, abychom žádné podniky nezavírali ani neomezovali jejich provozní dobu. Bohužel, s rozvolněním se tam objevily věci, které nebyly v souladu s tím, jak se mají lidé chovat. Zasahovala tam policie, z čehož máme k dispozici i videozáznamy. Není to tedy o našich domněnkách, ale o skutečnostech," reagovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Jak dodala, město třeba provozovatelům navrhlo, že by každý podnik měl mít svou ochranku. "Ta by dohlížela nejen na provoz uvnitř, ale i venku, aby tam lidé nedělali nepořádek. Termín jsme dávali do konce prázdnin respektive do poloviny září, protože ve městě stále běží ještě nějaké akce. Chceme najít zkrátka řešení, aby tam lidé nedostali přes ústa, protože jsou i tací, kteří tam dělají výtržnosti," prohlásila primátorka s tím, že danou vyhlášku řeší právní odbor magistrátu, který dohlíží na to, aby byla legislativně v pořádku.

Například Josef Janů (nezařazený, dříve Piráti) ale navrhl, aby se touto problematikou zabývala i Kancelář architektury města. "Nebylo by špatné vytipovat ve městě lokalitu, kde by mohly fungovat podniky celou noc a nikoho by to neobtěžovalo. Nabízí se pro tyto účely třeba i areál Staré vodárny," uzavřel jednání zastupitel Janů.