Odborný výcvik autooborů Automechanik a Autotronik v současné době probíhá v pronajatých prostorách v Karlových Varech. Autodílny stavbaři vybudují přímo na pozemku vedle školy, čímž vznikne nejenom nové zázemí pro praktickou výuku, ale odpadne i složité dojíždění žáků do jiného města. „V současné době má průmyslová škola v Ostrově autodílny pronajaté a finančně to je poměrně značná zátěž každý rok. Navíc to úplně není v areálu školy. Takže tímto se v areálu postaví vlastně celý nový pavilon a žáci to budu mít všechno při sobě, takřka v jedné budově," uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž nejvýhodnější předložila společnost BAU-STAV za 34,6 milionu korun bez DPH. Celkové náklady projektu jsou pak vyčísleny na přibližně 53 milionů korun, z čehož 85 procent bude pokryto z dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, zbytek uhradí kraj ze svého rozpočtu. Výstavba dílen v nízkoenergetickém provedení musí být hotova do konce příštího roku.