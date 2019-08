Nová Role – Pět finalistů evropského workshopu Future light strávilo týden v porcelánce Thun 1794 v Nové Roli.

Celkem se do workshopu přihlásilo 46 studentů a absolventů evropských keramických škol například v Liverpoolu, Belfastu nebo Berlíně. „Vyhlašovatelem soutěže je státní muzeum Porzellanikon v Selbu a Hohenbergu. A jejím cílem bylo zapojit nové absolventy keramických univerzit přímo do procesu výroby v některé z významných evropských porcelánek,“ vysvětluje Jaroslav Dolina ze společnosti Fabeservis, která se o účastníky starala. Co se týká poroty, tak tu tvořili majitelé předních světových výrobců porcelánu, profesoři prestižních evropských univerzit a zástupce státního muzea Porrzellanikon v Selbu a Hohenbergu. „Odměnou pro pět finalistů z Řecka, Irska, Německa, Švédska a Finska byla samostatná tvorba na téma Kamzík a vznik nového dekoru na karlovarský lázeňský pohárek v již zmiňovaném Thunu 1794,“ doplnil Dolina s tím, že s návrhy nových dekorů a prací účastníků se bude možné seznámit v rámci Podzimních porcelánových slavností, které se v Karlových Varech konají na začátku září.