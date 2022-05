Kruhových objezdů, které už mnoho let zjednodušují život řidičům v Karlových Varech, zřejmě přibude. Potvrdil to radní Martin Dušek (ANO). Jako velmi reálná přichází v úvahu výstavba kruhového objezdu na Jáchymovské ulici. Křižovatku poblíž areálu Auto Hlavatý totiž vyhodnotil BESIP jako nebezpečnou.

O stavbě v této lokalitě rozhodne až dotace. "V současné době na kruhový objezd, který by se měl stavět na Jáchymovské ulici, zpracováváme projektovou dokumentaci. Bude připravena v momentu, až bude vyhlášen vhodný dotační titul, o nějž se chceme ucházet. Předpokládáme, že objezd by se mohl budovat příští nebo přespříští rok," uvedl Dušek.

Vzhledem k tomu, že není hotová ještě projektová dokumentace, není známo, kolik by nová okružní křižovatka měla stát. Podstatnou roli při její stavbě hraje i fakt, že se na ní město bude podílet s Ředitelstvím silnic a dálnic. "Místo je problémové a je nutné to řešit. Zatím ale ani nevíme, jak velký kruhový objezd by tu měl stát a do jakých pozemků bude zasahovat," pokračoval karlovarský radní s tím, že křižovatka je navrhována se čtyřmi paprsky.

O další možné okružní křižovatce uvažuje město na Západní ulici. Právě na cestě z Doubí do Tuhnic jsou za sebou hned tři kruhové objezdy. Nový by se mohl nacházet při sjezdu ze Šumavské ulici, tedy mezi železničním přejezdem a Tuhnickou lávkou. "I toto místo je vybráno jako jedno z problémových a dopravní inženýři už se místní situací zabývali. V současné době je její výstavba ale jen ve fázi příprav a ani se na ni ještě nespustila projektová dokumentace. Vyvstává tam totiž hned několik komplikací," poznamenal Dušek. Jednou z nich je niveleta - různě výškově položené komunikace, navržená cyklostezka i vedení sítí na pozemky, které vlastní společnost Lordship.