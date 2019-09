Do škol přicházejí nové, alternativní metody. Ne všude je ale vítají, protože se ředitelé domnívají, že nejsou pro malé děti vhodné. Patří mezi ně „novodobé zaklínadlo“ výuky matematiky, metoda Milana Hejného.

„U nás ve škole se jede postaru, dalo by se říci v duchu filmu Škola základ života,“ říká s trochou nadsázky ředitel školy Václav Svoboda. „Jsme klasická konzervativní škola a nové učební metody nezavádíme. Mám názor, že to není pro děti to pravé ořechové, a třeba Hejný je podle mě určen jen pro opravdu nadané žáky,“ dodává.

Ve Žluticích ale učí Hejného metodu už deset let. „Máme s ní dobré zkušenosti. Ale musím přiznat, že v poslední době, a je to dáno skladbou žáků, je výuka podle něho poněkud složitější,“ konstatuje ředitel školy Luděk Svoboda. Ve Žluticích totiž klesl počet dětí, přičemž se hodně změnilo jejich sociální složení. „Těch šikovných už není tolik a Hejný přece jen není pro každého. Navíc je ho poměrně těžké vyučovat ve třídě, do které chodí zaostalejší děti v rámci inkluze,“ upozorňuje Svoboda. I tak si ale myslí, že Hejného metoda vede děti k většímu přemýšlení a logickému myšlení. „Alternativně jsme učili i český jazyk, kdy se děti v první třídě učily číst po písmenkách místo po slabikách. Pomalu od toho ale upouštíme, protože právě kvůli skladbě žáků je slabikování jednodušší,“ dodává.

Konzervativnější přístup k výuce mají i na Poštovní škole v Karlových Varech, kde si Hejného metodu také neoblíbili. „Některé věci z něho ale používáme pro zpestření klasické výuky,“ poznamenává ředitel školy Karel Fiala. Podle něho je Hejného metoda velkým problémem v okamžiku, kdy se dítě stěhuje. „Pokud předtím mělo klasickou matematiku a po přestěhování má Hejného, tak mi je ho upřímně líto, protože to zkrátka nepochopí,“ uzavírá. I češtinu učí škola postaru, pokud se ale objeví dítě, kterému vyhovuje spíše hláskování, slabikovat nemusí. Individuální přístup je pro školu důležitý.