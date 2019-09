Za 4 miliony 900 tisíc korun bez DPH ho postaví firma SVS 2000. Jak uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), vítěz výběrového řízení se tak vešel do limitu, který si vedení města na tuto zakázku dalo. V rámci soutěže bylo osloveno sedm společností, přihlásily se do ní nakonec jen tři.

Předešlá podoba bistra přitom hodně rozvířila karlovarské emoce. Mělo být minimálně o 2,5 milionu dražší. „Jeho vnitřní kapacita počítala se sto padesáti místy a zimním pavilonem. Taková restaurace je na Rolavě zbytečná. Kdo by sedával vevnitř? A kdo by tam chodil v zimních měsících?“ poznamenala primátorka. Současné vedení města od původních plánů částečně upustilo. „Z vypracované studie jsme ale vycházeli, protože už na ni bylo vydáno stavební i územní povolení. Kdybychom ji zásadně měnili, zdrželo by se nám to o další dva roky,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Část bistra bude otevřená, část uzavřená. „Ta venkovní počítá až s dvěma sty místy k sezení, vnitřní se stovkou. Vycházeli jsme především z toho, že lidé chtějí sedět na zahrádce,“ vysvětlila Pfeffer Ferklová. Na venkovní zahrádce, která bude variabilní, se například bude moci i grilovat. Občerstvení by se na Rolavě mělo začít stavět už tento týden. Zatím není jasné, kdo ho bude provozovat. Město pro něj bude hledat nájemce, kde hlavním kritériem bude nabídnuté nájemné. K dispozici bude mít základní vybavení. „Zbytek si pořídí sám,“ dodala primátorka s tím, že výběrové řízení na provozovatele nového bistra vypíše karlovarský magistrát na začátku roku 2020.