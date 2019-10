Kde uspořádat vánoční či velikonoční trhy, jak je zatraktivnita přilákat na ně co nejvíce lidí. To je problém, který se v Karlových Varech řeší každý rok.

VÁNOČNÍ TRHY mají mít letos novou podobu – nové místo i nové prodejní stánky. | Foto: Vizualizace MMKV

Letos se vedení města rozhodlo vánočním trhům vtisknout zcela novou podobu a rozprostřít je od hotelu Thermal až ke Grandhotelu Pupp. Centrum trhů by mělo být u Mlýnské kolonádya konat se budou od soboty 30. listopadu do 26. prosince. „Chceme, aby na trhy přišlii místní, abychom je přilákali zpět do lázeňského území. Myslím si, že málokterý obyvatel Karlových Varů se k Mlýnské kolonádě za rok dostane,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. (ANO). Konkurovat vyhlášeným vánočním trhům v Chebu se Karlovy Vary nechystají, přesto o zahraniční návštěvníky stojí. Městské infocentrum už oslovilo zahraniční cestovní agentury, aby si i karlovarské trhy zařadily do svých programů.