Obyvatelé Chebska a Ašska dosud neměli v Chebu těsný přípoj od večerního Pendolina z Ostravy ve směru na Ašsko. Rada Karlovarského kraje proto požádala o zavedení vlaků, které toto navazující spojení zajistí.

„Snažíme se vyjít vstříc lidem z Aše a okolí, kteří při příjezdu Pendolinem do Chebu ve večerních hodinách postrádali spoj směrem na Ašsko. Proto Rada kraje požádala České dráhy o zavedení dvou vlaků na trati Cheb – Aš-město. Cestující tak ve večerních hodinách budou mít zajištěnou dopravu do Aše a večerní spoj pak pojede i zpět do Chebu. Cestování ve veřejné dopravě se opět vrátilo k běžnému provozu, občané mohou bez obav využívat všechny nabízené služby na železnici,“ řekl Martin Hurajčík, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Nové vlaky na trati Cheb – Aš město a zpět pojedou od neděle 14. června 2020. Odjíždět budou z Chebu každý den ve 21:36 (příjezd do Aše města ve 22:11, Os 17210) a zpět z Aše města ve 22:14 (příjezd do Chebu ve 22:49, Os 17211). Vlak do Aše města bude navazovat na vlak IC Pendolino 504 z Ostravy hl.n., který přijíždí do Chebu ve 21:26.