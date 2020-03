„Přímé spojení z Plzně do Karlových Varů teď prakticky neexistuje, jezdí možná jeden dva vlaky, jinak je to s přestupy a velkou čekací dobou v Chebu,“ uvedl Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech.

Elektrické vozy, které budou šetrnější k životnímu prostředí a nabídnou řadu výhod, vyrábí Škoda Transportation. Nasazení čtyř nových souprav je společným projektem Karlovarského a Plzeňského kraje, kterému pomohl operační program Doprava 2.

Nové soupravy budou mít bezbariérový přístup, více prostoru pro kočárky i kola a klimatizaci. Lidem na trati z Karlových Varů do Plzně zároveň urychlí cestu Wi-fi připojením. Celá výroba bude stát půl miliardy korun, na finanční pokrytí však z 85 procent přispěje evropská dotace.

Nové vlaky doplní současné rychlíkové spoje a interval na trati se tím zkrátí na jednu hodinu. „Jsem rád, že jsme dokázali dotáhnout tento společný projekt do konce a budeme moci nabídnout našim obyvatelům úroveň cestování odpovídající 21. století,“ řekl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Modernizace by se přitom v nejbližší době nemusela dotknout jen vlakové dopravy. Změny by mohly nastat také v autobusové dopravě, kde by chtěl kraj více šetřit životní prostředí. Proto už před časem podal čtyři další žádosti o dotace na pořízení nových, ekologických autobusů na stlačený plyn pro veřejnou dopravu. Pokud by se žádosti zhruba za miliardu korun schválily, staré dieselové autobusy by kraj nahradil.

Dominik Hron