Ohňostroj, na který 1. ledna mířily tisíce lidí, neprozáří oblohu ani v Kraslicích. Starala se tu o něj skupina Pyrock, která zajišťovala desítky ohňostrojů ročně při různých slavnostech. Poté od pořádání akce ustoupila a přenechala ji městu. To, letošního prvního ledna akci nepořádalo. Bylo to kvůli vládním nařízením.

"Konat se ale nebude ani 1. ledna 2022," potvrdil tajemník radnice Viktor Semrád. Stejnou informaci přinesl i starosta Horního Slavkova Alexandr Terek či Březové na Sokolovsku Miroslav Bouda. I zde ustoupili od novoročního ohňostroje. Ten se nebude konat ani ve Františkových Lázních, kde byl v minulosti tradicí. Novoroční ohňostroje nepořádají ani největší města regionu Karlovy Vary, Cheb nebo Sokolov.

"Město Karlovy Vary nepořádá tyto akce už několik let," potvrdila mluvčí magistrátu Helena Kyselová.

Lidé letos mohou pyrotechniku odpálit leda z okna nebo na soukromé zahradě. Mnozí to považují za horší variantu, než kdyby akce byla pořádaná a organizovaná.

"Deset minut organizovaných ohňostrojů na začátku roku je lepší než chaotické házení petard po celý den před i po silvestru," říká Tomáš Cvek z Kraslic. Právě sem mířily na ohňostroj tisíce lidí z celého regionu. Z novoročního setkávání se zde stala tradice, kterou utnul až koronavirus. Spolu s ním souhlasí i ostatní, kteří říkají, že se mohli připravit i majitelé psů či koček. Pokud někdo odpaluje rachejtle celý den a kdekoliv, je to nepříjemné.

A právě v tomto období by majitelé neměli psy venčit na volno, a to i přesto, že se pes nebojí. Nejlépe tedy na vodítku a pokud to jde, tak vyvézt psa za město a tam ho vyvenčit.

"A co se týče silvestrovské noci, tam bych doporučovala nevenčit vůbec tak od 20 hodin do druhé hodiny ranní. Pejsek to vydrží," radí Iva Svojanovská z útulku pro psy na ranči Vránov. Pomůže jim i možnost schovat se například doma v koupelně či na záchodě. Ne je tam ale zavírat, jen jim tu možnost poskytnout. Když už se stane, že pes uteče, mají lidé z katastru Sokolova a přilehlých obcí volat městskou policii. V jiných městech se zase musejí ze zákona postarat tamní městské či obecní úřady. Mají zřízené záchytné kotce.

"Určitě si neberte pejska domů, aniž byste kohokoli vyrozuměli, protože tam ho nikdo nenajde. Pes, když se lekne, je schopný uběhnout 20 až 30 kilometrů. Pokud má tedy ještě někdo psa bez čipu, tak ať to co nejdříve napraví. Důležitá je i následná registrace na internetu. To už zákonná povinnost není ani pro majitele ani pro veterináře, ale velmi to pomůže. Je několik databází, kde to lze provést zdarma. Národní registr je největší, ale my doporučujeme Pet2me. Pokud někdo pejska najde, tento registr ihned odesílá sms na váš telefon a majitel tak hned ví, kde pejsek je," dodala Svojanovská.