Největší města a obce v regionu neplánují přivítat nový rok ohňostrojem. Novoročním přípitkům na náměstích v mnoha jiných městech odzvonilo už před lety. Plní tak vlastně i žádost ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který požádal starosty a starostky obcí, aby letos v souvislosti s tragédii na pražské filozofické fakultě nepořádali silvestrovské ohňostroje. K omezení zábavní pyrotechniky vyzval i ostatní lidi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Novoroční ohňostroje nepořádají ani největší města regionu, jako jsou Karlovy Vary, Cheb nebo Sokolov. Ohňostroj, na který 1. ledna mířily tisíce lidí, neprozáří oblohu ani v Kraslicích. Starala se tam o něj skupina Pyrock, která zajišťovala desítky ohňostrojů ročně při různých slavnostech. Poté od pořádání akce ustoupila a přenechala ji městu, které od ní upustilo. Letos se k novoročnímu ohňostroji chtělo Městské kulturní středisko vrátit v rámci celovečerního programu na náměstí s názvem Silvestrovská noc. V reakci na tragické události na pražské filozofické fakultě od toho pořadatelé nakonec ustoupili.

"Vážení přátele,kamarádi, Krasličané. Po zvážení a s ohledem na události posledních dní jsme se rozhodli neuskutečnit v rámci silvestrovského programu na náměstí T. G. Masaryka v Kraslicích půlnoční ohňostroj. Ostatní program zůstává beze změny. Zachovejte společně s námi ohleduplnost k situaci, svému okolí i zvířatům. Silvestr může být radostný i bez petard a ohňostrojů. Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání v neděli na náměstí," uvedl ředitel MKS Ladislav Sedláček.

Ohňostroje neplánují ani v jiných městech

"Město Karlovy Vary nepořádá tyto akce už několik let," potvrdil mluvčí magistrátu Jan Kopál. "Ani v Chebu nepořádá město novoroční ohňostroj již několik let," sdělila tisková mluvčí Simona Liptáková. V Sokolově novoroční ohňostroj také nepořádají.

Lidé letos mohou pyrotechniku odpálit leda z okna nebo na soukromé zahradě. Mnozí to považují za horší variantu, než kdyby akce byla organizovaná. "Deset minut organizovaných ohňostrojů na začátku roku je lepší než chaotické házení petard po celý den před i po Silvestru," říká Pavel Holan z Kraslic.

Ohňostroje tak budou pouze domácí, soukromé. Řada lidí z příhraničních oblastí míří v těchto dnech do sousedního Německa. Tam se totiž smějí prodávat rachejtle a petardy oficiálně až od 28. prosince. "Například Lidl v německém Klingenthalu nabízí ceny, které jsou mnohem příznivější než v Čechách. Přijeli jsme dnes s kamarádem a nakupujeme pyrotechniku. Chceme přivítat nový rok dle tradice. Jména si necháme pro sebe, aby se na nás nevrhli pejskaři. Teď je to v módě. My jsme toho názoru, že deset minut rachejtlí nikoho nezabije. Němci je prodávají až dnes. Ne jako u nás, kde je můžete koupit po celý rok a dělat bordel kdykoliv," řekl ve čtvrtek jeden z mnoha nakupujících Čechů.