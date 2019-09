Nová Role – Obrovský zájem zaznamenali v Nové Roli o službu Senior Expres. Ta byla zavedena v červenci a automobil vozící seniory je vytížen na 90 procent.

Senior expres | Foto: Deník / Cichocki Roman

„Do slova a do písmene mi to nabilo baterky,“ říká starostka Jitka Pokorná, která slýchává slova chvály. „Lidé jsou za tuto službu opravdu vděčni a například jedna seniorka mi přišla říci, že si díky Senior Expresu po pěti letech zvládla koupit nové boty v obuvi v Karlových Varech,“ pokračuje starostka, která má i emotivnější příběhy. Senior Expres v Nové Roli vozí nejvíce lidí k lékaři a na nákupy do krajského města. „Jezdíme i do nemocnic v Sokolově a Ostrově, vozíme seniory na hřbitov i k příbuzným. Dá se říci, že trošku suplujeme i veřejnou dopravu, která je u nás velmi bídná,“ dodává Jitka Pokorná. Služba je dostupná všem seniorům nad 65 let, ale nejvíce ji využívají lidé starší 75 let. Jedna jízda stojí 20 korun a v ceně je i hodinová čekací doba na vyřízení lékaře, úřadu a dalších věcí. Za delší dobu zaplatí senior další dvacetikorunu. „Máme ve městě téměř tisíc seniorů, a proto jsem moc ráda, že jsme Senior Expres zřídili,“ uzavřela starostka.