Deník na návštěvěZdroj: Deník

Ve spolku, který se dal dohromady přesně 12. srpna roku 1881, se až do konce druhé světové války objevovalo mnoho Němců. Například v roce 1882 je vedl Anton Schuster, nejvyšším hasičským inspektorem pro místní župu byl v té době pak Albert Baumann.

Doba se od jejich založení změnila včetně vybavení a techniky. „Stále jde ale o koníčka, stejně jako tomu bylo v roce 1881, kterému se věnujeme ve svém pracovním volnu. Sbor vznikl, protože byla potřeba se nějak sdružovat a hlavně zasahovat u různých událostí,“ vzpomíná velitel novorolských hasičů Stanislav Hubáček.

O tom, co se dělo v období druhé světové války, se nedochovaly žádné záznamy. „Činnost sboru byla obnovena po roce 1945, když se osidlovalo pohraničí,“ pokračuje velitel sboru.

Zatímco nyní mají novorolští hasiči k dispozici tři moderně vybavené vozy, na konci 19. století si museli vystačit s koňským povozem, kde stříkačku poháněl parní stroj.

„V současné době máme 52 členů včetně mládeže. S tou je to všelijak, ne všichni u nás vydrží. Řada z nich ani pořádně neví, čemu se chce věnovat, jestli je to fotbal, rybářství či my. Hodně jich odejde,“ konstatuje šéf dobrovolných hasičů, který má ve své jednotce dokonce i tři profesionální hasiče. Mají práci v dobrovolném sboru jako koníčka.

Scházejí se dvakrát v týdnu. „Trénujeme hlavně v létě. V současné době v zimě ošetřujeme techniku a školíme se,“ uvádí velitel Hubáček s tím, že v loňském roce měli 57 výjezdů.

Hlavně to byly požáry, ale i vyhledávání lidí či pomoc s likvidací vosích hnízd. „Za měsíc míváme tak kolem šesti výjezdů, ale někdy se také stane, že nevyjedeme vůbec,“ uzavírá velitel Hubáček.