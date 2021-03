Deník na návštěvěZdroj: Deník

Provozovatelé místního ski areálu ani netuší, jak moc mohou plánovat nadcházející sezónu. Letošní byla nejhorší v celé historii. Už ta předešlá se přitom vůbec nevydařila.

"Jaké jsou konkrétní ztráty, zatím ani nevíme. Ještě je nemáme vyčíslené," říká mluvčí Julie Juricová Ski areálu Boží Dar. Provozovatelem několika mála zdejších městských sjezdovek je její otec, známý podnikatel ve stavebnictví Anton Jurica. "Je to tak. Díky tomu, že můj otec má i jiný zdroj podnikání, můžeme ski areál dotovat z jiných příjmů. Na rozdíl od jiných tak nejsme na provozu střediska bytostně závislí. I díky tomu nepřišel kvůli pandemii ani náš jediný zaměstnanec o práci," konstatuje mluvčí areálu.

Provozovatelé střediska už požádali stát o kompenzace. "Ani nemá smysl komentovat, jak moc to na nás dolehlo, a že opatření byla chaotická a my neustále nevěděli, co přijde, s čím můžeme počítat. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom mohli kdykoliv vleky spustit. Vždycky jsme byli připraveni, zasněžovali jsme, letos nám navíc přálo i počasí. Bohužel. Naše podnikání se přitom netýká jen samotných sjezdovek, ale patří k tomu i ubytování a nová restaurace, takže se ztráty navyšují," poznamenává.

Pod zdejší ski areál spadá i sjezdovka stará jen pár let Hranice, na níž provozovatelé postavili novou restauraci, jejíž provoz měl být spuštěn právě během letošní nevydařené sezóny. Nachází se v ní vedle pohostinství i zázemí pro areál Hranice, sociální zařízení či úschovna pro lyžaře.

Plány do budoucna ski areál ale stále má. Otázkou je, jak se je podaří naplnit. "Nic nevíme, a tak raději zůstáváme při zemi. Zásadně jsme investovali do této sezóny, plánujeme něco i na letní měsíce, ale zatím nechceme nic prozrazovat. Nevíme, co bude. Tato situace ale není udržitelná na moc dlouho," dodává mluvčí areálu.