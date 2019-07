A protože se radní Ostrova domnívají, že našli nejlepší možné řešení, podepsali smlouvu s dopravcem na následujících deset let. „Dělali jsme si studii ohledně vytíženosti jednotlivých linek a z jejích výsledků jsme pak sestavovali podmínky pro jednání s dopravcem. Nakonec jsme se dohodli, že z někdejších dvou městských linek vznikne linek pět, které přesně odpovídají každodenním potřebám našich obyvatel,“ uvedl starosta města Jan Bureš.

Město Ostrov platilo v minulosti za provoz městské hromadné dopravy přes čtyři miliony korun, nyní to budou miliony dva a k tomu má k dispozici ještě reklamní plochy ve vozech jezdících po městě a jednou ročně velkoplošný polep zadní strany autobusu Dopravního podniku Karlovy Vary, který jezdí na krajských linkách.

„Zadní část autobusu využijeme na prezentaci Festivalu Oty Hofmana a výlepové plochy v jednotlivých vozech na propagaci našich kulturních a společenských akcí,“ doplňuje starosta.

Nově linky reflektují rozvoj města, a to nejen co se týká nových nákupních možností, ale rozrůstající se průmyslové zóny a přibývajících pracovních míst. „Máme pokryté celé město,“ uzavírá starosta a upozorňuje na rozšíření městské dopravy i do Hroznětína.

Nové spoje si pochvaluje i důchodkyně Marta Havlíčková, která jezdí hlavně na polikliniku a nákupy. „Dříve tady jezdily dvě linky, ale do obchoďáků nezajížděly. Teď to bude lepší,“ říká seniorka. Dodala, že ještě všechny spoje, které ve městě nově jezdí od 1. července, nevyzkoušela.

Jízdné na všech linkách je deset korun. Děti od 6 do 15 let jezdí za polovinu. Senioři nad 70 let a děti mladší 6 let mají dopravu zdarma.