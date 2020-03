Vedení karlovarského magistrátu už má přesnější představu o harmonogramu demolice současného Dvorského mostua následné výstavbě nového. Jak uvedl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), s demolicí by se mělo začít v dubnu roku 2021 a v únoru toho následujícího by mohl být otevřen most nový.

„V druhé polovině letošního dubna bychom už mohli začít s přípravou na žlutý fidic, který nám ušetří nejen čas, ale hlavně peníze. Díky tomuto procesu navíc přenášíme zodpovědnost na zhotovitele,“ konstatoval Bursík.

Už tento týden by město mělo mít také ucelenější představu o geologii v dané lokalitě, kterou zhotovitel dostane jako podklad. Kdo to bude, by mělo být známo ještě do letošního podzimu. „Na konci června bychom chtěli vypsat výběrové řízení,“ upřesnil Bursík. Celkové náklady bez DPH jsou odhadovány na 90 milionů korun.

Než se město do tak zásadní akce pustí, musí nejdříve ale vyřešit opravu nedalekého mostu Kpt. Jaroše. Sice rekonstrukci podstoupil před pár měsíci, nebyla ale řádná, a tak Karlovy Vary chtějí nápravu v rámci reklamací. „Technický dozor si vyžádal zatěžkávací zkoušku, aby se zjistilo, zda funguje vzpřažení mezi betonem a ocelí. Pokud ne, celá konstrukce mostu se bude muset sundat,“ poznamenal náměstek.

Dvorský most bude po Doubském v krátké době už druhým přemostěním v Karlových Varech, které bude kvůli havarijnímu stavu zbouráno. Podle Bursíka nebyla stejně jako v případě Doubského ani u Dvorského jiná možnost. „Na začátku jsme sice ještě uvažovali o opravě, ale neměli bychom jistotu, jak dlouho by vydržely přepínací nosníky, které mají narušenou statiku. Oprava by sice stála méně než výstavba nového, za pár let by se ale nakonec ukázala jako zbytečná, protože i odborníci se shodli na tom, že by byla nedostačující,“ vysvětlil.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) doplnila, že město se pokusí na akci získat peníze od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dobrou zprávou pro všechny pěší pak je, že přilehlá lávka bude po demolici zachována, a spojení obou břehů tak zůstane zachované alespoň pro chodce.