Opozice proto na jednání požadovala, aby soutěž město udělalo znovu. Koalice nakonec rozhodla, že smlouvu se společností Eurovia radnice podepíše. „Stáli jsme před otázkou, zda akceptovat vyšší cenu s vědomím, že akci už nic nebude brzdit, a nebo čekat. Pak bychom se ale mohli dostat ještě na vyšší částky,“ vysvětlil náměstek Tomáš Trtek (ANO).

Náměstek Petr Bursík (ODS) upozornil, že čas už opravdu nezbývá. „Už z roku 2018 máme stanovisko z diagnostiky, že most musí být kvůli špatnému stavu do jednoho roka nahrazen. Pokud teď nepůjdeme do rekonstrukce, vystavujeme se možnosti, že most bude buď zčásti nebo zcela uzavřen,“ varoval náměstek Bursík.

I když město smlouvu s Eurovií podepíše, omezení provozu na mostu není přesto vyloučené. K podpisu má dojít po Novém roce a předpoklad je, že Dvorský most se začne bourat až na jaře. „Proto budu znovu kontaktovat statika Tomana, který opakovaně pro město zjišťoval aktuální stav mostu, zda do jara vydrží a nebo na něm omezíme provoz,“ vysvětlil Bursík s tím, že mnohem větší komplikace v dopravě by znamenalo částečné uzavření mostu místo celého.

Jak doplnil náměstek Trtek, město srovnávalo cenu s podobnou realizací mostu u Nového Sedla, a částka by byla podobná. „Odhad města byl z roku 2017 a ty ceny už zkrátka neplatí,“ uzavřel.

Eurovia bude mít na celou akci 38 týdnů – tedy 9,5 měsíce od podpisu smlouvy. Během celé doby zůstane funkční přilehlá lávka pro pěší. V rámci reklamaci se už také začalo s opravou nedalekého mostu kpt. Jaroše. Práce na něm nemají zásadně narušit provoz. Nový povrch má být pokládán v noci.