Nový fastfood u Tuhnického mostu bude. Developeři chtěli i Burger King

Výstavba další fastfoodové provozovny v blízkosti Tuhnického mostu v Karlových Varech na místě bývalého obchodu s nábytkem se rýsuje nadějně. I když je to už dlouhá doba, co se s přípravou začalo a od té doby to vypadá, že záměr šel takzvaně k ledu, na projektu pražská developerská společnost Zenexto Retail 1 s.r.o, které pozemky patří, přesto intenzivně pracuje.

Místo Nábytku Na Rozcestí bude Burger King | Video: Jana Kopecká