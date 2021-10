Vedení karlovarského magistrátu tlačí čas. Do začátku roku 2023 by totiž mělo začít s projektem na rekonstrukci Chebského mostu, který je v havarijním stavu a do té doby musí město vědět, jak bude most vypadat. Představitelé města si jsou toho vědomi, a proto na tomto tématu pracují společně i s Kanceláří architektury města (KAM). Architekti přišli v rámci využití celého území, které je nazváno Širší centrum a spadá do něj i křižovatka u Becherovky či prostranství od Dolního nádraží až po Starou vodárnu, se zcela novým nápadem.

"Kancelář architektury města nyní bude zpracovávat studii na to, že by se Horova ulice snesla jako trojpruh pod Chebský most," prozradil náměstek primátorky Petr Bursík. Co to konkrétně znamená? "Existuje tady úvaha, že by se provoz na rušné křižovatce u Becherovky i Náměstí Republiky zklidnil a tranzitní doprava by se odvedla do podjezdu pod Chebský most. Nyní se řeší, za jakých podmínek by se tento návrh mohl realizovat a zda je vůbec proveditelný. Kancelář architektury si na to najala externího dopravního inženýra, který má do poloviny listopadu říci, zda to bude možné," vysvětlil Petr Bursík.

Jde o obrovskou investici a zásadní přeměnu Karlových Varů, která by, pokud na ní dojde, musela být rozdělena do několika etap. "Rozhodně se to nezvládne za jedno volební období. Proto je nutné najít v tomto návrhu shodu," zdůraznil.

O budoucí podobě samotného Chebského mostu není zatím rozhodnuto. Uvažuje se, že by z něho mohl být most městského typu společně s bulvárem, který by sloužil jen pro městskou hromadnou dopravu a složky integrovaného systému. Nebo by se naopak rozšířil na čtyřpruh. Třetí varianta je vlastně obdoba stávajícího přemostění. S opravou mostu přitom město nemůže otálet. Průzkum, který konstatoval, že je třeba provést neodkladnou rekonstrukci, vyprší totiž na začátku roku 2025. Do té doby musí být práce hotovy. "Zatím se k tomu uskutečnilo jen jedno jednání odborné veřejnosti. Zde převládl názor, že by Chebský most měl být spíše městského typu," doplnil Petr Bursík.

Podle ředitele KAM Karla Adamce je potřeba řešit celé území, které začíná u Solivárny a končí u Staré vodárny, komplexně. "Zpracováváme na to územní studii, která je podmínkou připravovaného územního plánu. Návrh svést dopravu z Horovy ulice pod Chebský most je jedním z klíčových řešení. Nová komunikace by paralelně vedla se stávajícími kolejemi. První vjezd by byl na dnešní téčkové křižovatce pod Městskou tržnicí a výjezd by byl v Tuhnicích poblíž Charkovské ulice," upřesnil Karel Adamec. Zde město uvažuje o novém mostu, jehož realizace je podle Bursíka i nadále aktuální i přes to, že se objevil nový návrh dopravního řešení u Becherovky.

"Tímto záměrem řešíme hned několik témat najednou, nejde jen o dopravu ale i další využití městského jádra. V daném území je mnoho nevyužitého prostoru a je třeba se jím zabývat uceleně, aby se město mohlo dále urbanisticky rozvíjet. Mezi komunikacemi by tak vznikly nové ucelené bloky včetně nové bytové zástavby," nastínil ředitel Adamec.

Jak dodal, územní studie by měla být hotová do března příštího roku. Pak se spustí příprava podrobné studie Náměstí republiky, nového řešení komunikací v místě a Chebského mostu, která by měla být hotová pravděpodobně na konci léta roku 2022. "Studie potom bude sloužit jako podklad pro další projektovou přípravu a následnou realizaci, která bude již v gesci magistrátu města," dodal.