„Ve spolupráci s autory návrhu památníku jsme pro tento záměr cíleně vybrali pozemek mezi domem kultury a ČSOB. Právě sousoší od bývalého politického vězně Jaroslava Šlezingera, které je umístěné na střeše domu kultury, je jedinou připomínkou na totalitní režim ve městě,“ uvedl starosta Jan Bureš.

Cílem nového památníku je symbolicky přenést sousoší do veřejného prostoru, blíž k lidem. Přenesení sousoší do veřejného prostoru autorka návrhu realizuje pomocí periskopu. Ten by měl být součástí jednoduchého objektu – pylonu, umístěného uprostřed cesty, která současně pomocí různých druhů dlažby symbolizuje příběh politických vězňů, přechod od svobody přes věznění až k uniformitě totalitního režimu. Cílem je, aby se památník stal aktivní součástí veřejného prostoru, aby svým řešením vzbuzoval zvědavost a umožnil každému získat osobní zkušenost, podnítit přemýšlení o problematice, kterou připomíná a aby pomohl nezapomenout na nesvobodu a bezpráví, které se v době totality odehrávala v našem sousedství a které paradoxně přispěly k našemu současnému pohodlí, možnostem a jistotám. Veřejný prostor plánuje město doplnit zelení a městským mobiliářem, součástí památníku by měly být i texty připomínající hrůzy a bezpráví nejen 50. let, ale i celého období totalitního režimu.

Památník by měl být umístěn na pozemku, který je v majetku Československé obchodní banky a.s. Po jednání s vlastníkem pozemku - Československou obchodní bankou a.s., která souhlasí s vybudováním, umístěním, provozováním, údržbou a opravami předmětného památníku, bylo dohodnuto uzavřít nejprve smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, a to za jednorázovou a konečnou úplatu ve výši 104.000,00 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Rozsah věcného břemene bude činit cca 1.040 m2.

Cena za zřízení věcného břemene byla stanovena dohodou mezi městem Ostrov a Československou obchodní bankou a.s., a to za dohodnutou jednorázovou úhradu v částce 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého VB plus DPH v zákonné výši platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, včetně zaplacení náhrad povinnému pak nese oprávněný, tedy město.

„Jsem rád, že jsme se nakonec s ČSOB dohodli a obě strany jsme spokojené. My budeme moci splatit dluh těm, kteří naše město pomohli postavit a bance zůstane pozemek. Schválení věcného břemene je tak dalším důležitým krokem k realizaci památníku“, dodává starosta města.