Stěhováním sídla z ulice Na Vyhlídce na Svatý Linhart, otevřením nové zip line dráhy na Goethově vyhlídce zdaleka nekončí novinky, které zavádí nový ředitel příspěvkové organizace města Lázeňské lesy Stanislav Dvořák. Do funkce nastoupil 1. dubna. Ze Svatého Linharta chce udělat návštěvnické centrum, kde vznikne i prodejna zvěřiny, z Březové, kde mají Lázeňské lesy svou pilu, nákupní centrum. Velkou novinkou je také úzká spolupráce s další příspěvkovou organizací města, Správou lázeňských parků (SLP). „Naše vize je taková, že nechceme být závislí na městu jako zřizovateli, chceme být soběstační,“ říká.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NA LINHARTU

„Snažíme se Linhart více nabídnout veřejnosti. Místní kavárna je tak už v celoročním provozu, rozšíříme i provoz zdejšího lanového centra. Chceme tu také vybudovat sběrnu, ve které by si lidé mohli koupit zvěřinu,“ upřesnil ředitel lesů.

Se zintenzivněním provozu na Linhartu, který počítá podle Dvořáka až s 50 tisíci návštěvníky ročně, dojde ovšem k regulaci vjezdu do areálu. „A také se tu bude muset vyřešit parkování,“ doplnil náměstek primátorky Petr Bursík. Vzhledem k tomu, že na Svatý Linhart se ještě tři roky budou čerpat dotace, nesmí být podle Dvořáka areál ziskový.

„Chceme navázat na dřívější tradice, kdy Linhart sloužil jako výletní restaurace. Proto máme v plánu pořádat tam různé akce, například pohádky pro děti spojené s grilováním zvěřiny,“ pokračoval nový šéf Lázeňských lesů.

V programu tak lesy mají na 29. srpna loučení s prázdninami, na 10. října ukončení sezony, na níž by se podílely s organizacemi SLP a Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

SPOLUPRÁCE S PARKY

Dvořák chce se SLP začít úzce spolupracovat. Podle něho totiž například obzvláště v předjaří zaměstnanci lázeňských parků nemají tolik práce.

„Jejich kapacity bychom využili na pročištění různých stezek. Chtěli bychom rozšířit i pěšinky za hotelem Pupp. Naší vizí je také koupě balíkovače na seno, který bychom mohli využívat společně,“ poznamenal ředitel lesů.

Balíkovač by sloužil na sebrání sena z městských travnatých ploch a to by se následně použilo jako krmivo pro místní zvěř.

Lázeňské lesy začaly nově například místo sekaček na trávu využívat ovce, a to ve stráni na Staré Pražské. Místní obyvatelé si podle Dvořáka dokonce vzali na starost, že je budou hlídat. „Máme je jen v pronájmu. Zatím neplánujeme jejich nákup, to by bylo celkem složité, ale uvažujeme o jejich využití i na dalších místech ve městě podle aktuální potřeby,“ dodal.

PRODEJNÍ CENTRUM V BŘEZOVÉ

S tím souvisí i rozvoj nového prodejního centra v Březové, kde se nachází pila. „Chceme rozšířit nabídku našich služeb v Březové. Nyní se tam prodává palivové dřevo. Nově ale rozjíždíme také prodej štěpkového dřeva, které lidi využívají například na pěšinky. V plánu máme ale i prodej našeho sena nebo kompostu,“ nastínil Dvořák.

GOETHOVA VYHLÍDKA S NOVOU PERGOLOU

Novinkám se nevyhne ani Goethova vyhlídka, kde začal nastálo fungovat místní stánek s občerstvením, který dříve lesy pronajímaly, nyní ho provozují samy se svými zaměstnanci. Nově tam bude umístěna pergola, kde budou dva grilovací koše. „Lidé si v nich budou moci opéct buřty,“ uvedl ředitel lesů.

V blízkosti Goethovy vyhlídky má také ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou vzniknout geopark. Půjde o stezku, která má zatím mít přibližně 400 metrů a bude lemována vzorky hornin. Povede až ke Staré Pražské. V budoucnu by její délka mohla být až čtyři kilometry, záleží na zájmu veřejnosti a pochopitelně i nabídce nasbíraných exemplářů. Od 1. srpna se tam otevírá nová zip line dráha s délkou 400 metrů, která má být podle Bursíka nejdelší v regionu. Kvůli výstavbě musela ale padnout část stromů.

RYBÁŘI NA ODEŘI

Další novinkou je pronájem chat na Odeři, kterou Lázeňské lesy dostaly před lety zpět do svého historického majetku. Z celkové rozlohy 2200 hektarů, jež Lázeňské lesy spravují, je 306 na Odeři. „U našeho chovného rybníka stojí dvě chaty. Ty jsme začali pronajímat zájemcům. Je to vhodné hlavně pro rybáře. Kdo nemá povolenku, může si ji koupit jen pro tyto účely,“ dodal ředitel společnosti.

ODCHOD LIDÍ Z FIRMY

Nástup nového šéfa do městské příspěvkové společnosti s sebou nese i odchod některých kmenových zaměstnanců. Někteří odešli současně s bývalým ředitelem Evženem Krejčím, který skončil po dvaceti letech. Jak upřesnil Dvořák, v současné době má firma 46 zaměstnanců, 10 odešlo. I když je nový ředitel stále ve zkušební době, dostal od vedení města už mimořádnou odměnu. „Bylo to v řádech tisíců korun,“ sdělil na dotazy na její výši náměstek PetrBursík.