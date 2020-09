/KOMENTÁŘ/ Letošní nový školní rok mohl začít úplně stejně jako ty minulé. Kdyby ovšem nebylo pandemie koronaviru, která striktně vyžaduje respekt, změny, dezinfekci, odstupy a leckde znovu zakrývání tváří.

Ilustrační foto: Žáci v rouškách na chodbě základní školy | Foto: ČTK

Před školou tak v pondělí znovu postávaly davy prvňáčků s vykulenýma očima plnýma očekávání v doprovodu poněkud nervózních rodičů, ovšem chyběli ti ostřílení -náctiletí zahalení do blazeované nudy z opětných školních povinností. Covid totiž školáky rozdělil do skupin, aby se ti starší nepotkávali s mladšími. Obličeje jim zatím nezahalil, i když i na to si brousil koronazuby. Ale i kdyby to vydrželo takhle, bylo by to prima. Děti ve školách, učitelé za katedrou a rodičev práci.