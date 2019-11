„Co se týče cateringových vozů, tak u nich budeme vybírat za celou dobu konání trhů celkem tři sta šedesát tři tisíce korun včetně DPH. Je to cena vylicitovaná samotnými prodejci. Není v ní zahrnuta ale energie,“ poznamenal náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci).

Mluvčí radnice Jan Kopál upřesnil, že cena za stánek s řemeslnými výrobky bude za celé období 30 250 korun, prodejci v gastro stánku a bez nápojů zaplatí 36 300 korun. Podnikatelé gastroprovozu, kteří budou nabízet ve stánku i nápoje, pak 42 350 korun.

Sumy jsou uvedeny včetně DPH. Největší zájem mají podnikatelé o stánky s gastroprovozem a cateringové vozy, protože na nich se dá vydělat nejvíce. Pronájem začíná 29. listopadu a končí 26. prosince.

Kvůli nejasnostem a neurčitým cenám za pronájem stánků vyšetřuje trhy hospodářská kriminálka, a to na základě trestního oznámení, které podala jedna ze zájemkyň o pronájem stánku Lenka Schmidtová. „Lidé si mohou stěžovat, může to být jejich názor. To trestní oznámení je podle mého názoru neopodstatněné. Také ke mně se donesly zprávy o vydírání stánkařů, kteří zde chtějí prodávat, ale nic takového se ve skutečnosti neděje,“ reagoval Kopfstein.

Vánoční trhy se letos uskuteční před hotelem Thermal a na Mlýnské kolonádě. Mezi těmito dvěma místy budou ale pro návštěvníky trhů různé atrakce, jako třeba fotokoutky, speciálně nasvícené stromy a další. Součástí trhů bude také doprovodný program s koncerty a koledami.