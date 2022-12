Karlovarský hokejový tým HC Energie zůstává nadále bez svého hlavního manažera. Tento post je prázdný už více než měsíc, kdy ve funkci k 31. říjnu skončil Miroslav Vaněk. Manažera hokejového klubu zastával desítky let, ale z místa odešel kvůli politickému působení na karlovarském magistrátě. Stal se totiž náměstkem primátorky pro majetek. Majitelé klubu vypsali na manažera výběrové řízení s náročnými požadavky. Jak exkluzivně pro Deník uvedl nový spolumajitel klubu Daniel Tobolka, jeden vhodný adept se už ale rýsuje a pokud půjde vše hladce, nastoupit by mohl v prvních týdnech příštího roku.

"Vedle daných kritérií výběrového řízení jsme vycházeli ze tří zásadních předpokladů. Vybírali jsme člověka, který má buď sportovní profil a nebo jde naopak o byznysového manažera. Nemusel by tedy rozumět sportu, ale musel by mít profesionální zkušenosti z obchodního prostředí. Třetí velmi podstatný faktor pak byl, že jako manažer HC Energie musí bydlet v regionu. A v tom byl právě velký problém," přiznal Tobolka.

Do výběrového řízení se totiž podle něho přihlásilo mnoho kvalitních uchazečů, a to především ze středních Čech, téměř nikdo ale nebyl ochoten se na Karlovarsko přestěhovat. "Tato podmínka je přitom velice podstatná. Je pro nás důležité, aby post manažera karlovarského hokejového klubu zastával člověk, který bude spjatý s regionem a nebude zkrátka dojíždět," vysvětlil spolumajitel HC Energie s tím, že do doby jmenování nového manažera zastává tuto funkci on.

Člověk, který zřejmě s klubem podepíše smlouvu, je také přespolní, na rozdíl od ostatních ale nemá se změnou bydliště problém. Podle Tobolky jde o kandidáta, který působí právě v oblasti byznysu.

Mezi nároky na nového manažera bylo nejen vysokoškolské vzdělání a aktivní znalost angličtiny, ale třeba i komunikativní a řídící schopnosti či zkušenosti s řízením středně velké organizace, a pak také ekonomické a právní povědomí.

Daniel Tobolka se stal minoritním vlastníkem hokejového klubu spolu s majoritním podílníkem Dušanem Šenkyplem letos v září, co dosavadní majitel Karel Holoubek oznámil, že se chce klubu vzdát. 40 procent akcií od té doby vlastní město Karlovy Vary. Tobolka má sedm procent, Šenkypl 43, desetiprocentní podíl zůstává Hockey Clubu Karlovy Vary.