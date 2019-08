Horní Blatná – Obrovský zájem o domácí kompostéry mají obyvatelé Horní Blatné.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Doslova zasypali radnici žádostmi o toto zařízení, které by navíc mohli dostat od radnice zdarma. „Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tento dotační titul v rámci Operačního programu Životní prostředí a my nyní čekáme, až budeme moci dotace čerpat. Zájem je opravdu obrovský, až nás to překvapilo,“ řekl starosta Horní Blatné Robert Petro.