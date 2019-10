Ve hře jsou sice pořád dvě jména, krajští náměstkové Petr Kubis a Martin Hurajčík (oba ANO), ovšem ani jedno z nich současná hejtmanka po pondělním zasedání krajského předsednictva hnutí ANO nepotvrdila. „Nejprve se sejde zastupitelský klub hnutí ANO a teprve poté představíme návrh našim koaličním partnerům. Projednat bychom to měli 29. října,“ uvedla hejtmanka.

Karlovarský kraj od posledních krajských voleb v roce 2016 vede koalice složená z hnutí ANO, které je vyhrálo, společně s Piráty, Hnutím za harmonický rozvoj měst a obcí, ODS a nezařazeným radním, který původně kandidoval za SPO. V krajském zastupitelstvu má současná koalice 24 ze 45 křesel. Komplikace v koalici při volbě nového hejtmana hnutí ANO nepředpokládá. „Vyhráli volby, proto jim tento post náleží,“ uvedl za Piráty krajský radní Josef Janů. O to složitější to ale bude mít hejtmančin nástupce. „Rozhodně to bude jeden ze současných členů vedení kraje za ANO. Musí se ve funkci orientovat, využít zkušenosti, které za tři roky na kraji získal, a rozpracované věci umět dotáhnout do konce,“ zdůraznila hejtmanka.

A právě toho si je vědom Petr Kubis, který má nyní na starosti sociální věci. „Je to obrovská zodpovědnost. Pozice hejtmanky, už pro její kontakty, je takřka nenahraditelná. Pokud ale budu osloven, post hejtmana přijmu,“ uvedl. On sám by v nominaci podpořil i náměstka Martin Hurajčíka, v jehož gesci je nyní doprava. Složení krajské rady by se měnit nemělo. Návrh na nového hejtmana posoudí mimořádné krajské zastupitelstvo 11. listopadu, protože hejtmanka chce funkci složit koncem roku.