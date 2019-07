Do včerejšího dne se totiž do systému zaregistrovalo už 996 uchazečů. „Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí byla tedy pravděpodobně alokace dotačního programu vyčerpána,“ uvedla včera mluvčí Krajského úřadu v Karlových Varech Jana Pavlíková.

Částka, kterou Karlovarský kraj dostal přidělenou od Ministerstva životního prostředí na tuto vlnu kotlíkových dotací, je 66, 5 milionu korun. Ti, co žádost ještě nestačili podat, nemusejí zatím věšet hlavu, možná na ně ještě zbude. „Ostatní žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou čekat na uvolnění dalších dotačních prostředků buď z vyřazených žádostí, nebo z případných přebytků alokace z jiných krajů,“ vysvětlila mluvčí.

Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohou o dotaci požádat majitelé rodinných domů, v nichž se nacházejí kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním a daných parametrů. „Na pořízení tepelného čerpadla či kotle na biomasu je dotace do 120 tisíc korun, propláceno je přitom 80 procent výdajů, a na pořízení plynového kondenzačního kotle je dotace do výše 95 tisíc korun, propláceno je pak 75 procent z nákladů. Kombinované kotle na uhlí a biomasu už podporu nezískají,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Žadatelé mají k dispozici elektronický systém, díky kterému nemusejí podávat žádost osobně. Po odeslání elektronické žádosti je třeba doručit do 10 pracovních dnů listinné dokumenty na podatelnu krajského úřadu.

Karlovarský kraj je jedním ze tří regionů, kde stát pomáhá s výměnou zastaralých kotlů. „Prostřednictvím obcí nabízíme vedle kotlíkové dotace i bezúročnou půjčku na předfinancování i spolufinancování kotle. Novinkou je i to, že v obcích, které se do našeho půjčkového programu zapojí, budou radit kotlíkoví specialisté. Doporučí vhodný typ vytápění a poradí jim i se žádostí o půjčku i o podporu v rámci kotlíkových dotací,“ uvedl už před časem ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na příspěvek dosáhnou jen domácnosti v trvalých obydlích. Řada z nich ale žije v domech, které mají rekreační charakter, přitom je užívají trvale. Mají tedy smůlu. „Pořízení nového kotle je opravdu drahá záležitost. Je to k vzteku, že peníze dostanou jen lidi, kteří žijí v domech s trvalým obydlím. My byt prodali a přestěhovali se na chatu. Ale protože se nachází v rekreační zóně, nemůže být náš dům uznán k trvalému užívání. Přijde nám to opravdu hodně nespravedlivé,“ poznamenal Miroslav Kohoutek.