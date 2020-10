Vítězné hnutí ANO okamžitě po volbách oslovilo dva partnery.

Štáby politických stran - Piráti a Volba pro Karlovarský kraj. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Politické strany a hnutí, která se dostala do zastupitelstva Karlovarského kraje, čeká nyní koaliční vyjednávání. ANO je sice vítězem, ale nemusí obhájit hejtmanství. Lídři nových krajských stran připouštějí, že jsou schopni jednat s kýmkoliv. Do zastupitelstva se totiž nedostala KSČM, která byla pro mnohé překážkou v možném koaličním jednání.Kdo je připraven, není překvapen. Podle tohoto rčení už v sobotu večer začalo jednat hnutí ANO s 13 mandáty, které oslovilo k vyjednávání o krajské koalici Místní a ODS. Pozadu ale nezůstala ani koalice STAN, KOA, VPM Cheb a TOP 09. Ta získala osm mandátů a ke spolupráci přizvala Piráty a VOK. „Tvoříme tak jeden blok se 17 mandáty. Rádi bychom, aby se k nám přidali i Místní a SNK1. Dohromady bychom pak dali čtyřiadvacetičlennou koalici,“ uvedl lídr Petr Kulhánek. Právě on by se v případě této dohody mohl stát hejtmanem. „Je to předčasné, ale nevylučuji to,“ uvedl.