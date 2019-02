Do letošního ročníku tak své povídky přihlásilo 37 autorů, z jejichž povídek porota vybrala 10 finalistů. Ty pak posuzoval patron letošního ročníku, básník, prozaik, publicista a překladatel Petr Borkovec. Absolutním vítězem 12. ročníku Literární soutěže se stal, jak sám o sobě říká, občasný divadelní a autor literárních textů Jan Pytel z Plzně.

Motto letošního ročníku soutěže znělo: „To kam dáš lampu v pokoji, mění tvůj život víc než přátelé.“ Povídky do soutěže přišly z celé České Republiky. „Přišly z Prahy, Děčína, Plzně, Nové Paky, Hradce Králové, Chomutova, Klokočova, Starých Splavů a také z Týniště nad Orlicí a Vidonic Pecky. Nejvzdálenější místo, odkud přišla povídka, byl Šumperk. Z Karlovarského kraje přišlo 11 povídek a jedna byla přímo z Karlových Varů,“ uvedla mluvčí krajské knihovny Michaela Němcová.

Jedním z pravidel soutěže byl minimální věk přispěvatelů omezený 14 rokem. Nejmladší autorce, která do soutěže poslala svou povídku, bylo 15 let. Nejstarším účastníkem byla rovněž žena ve věku 76 let. Průměrný věk autorů byl 34 let. Ženy poslaly 22 povídek a muži 15.

„Nemyslel jsem vůbec na povídky o lampách, lampičkách, žárovkách, světle, stínech a tmě,“ uvedl patron letošního ročníku Petr Borkovec. „Představoval jsem si prostě texty, v nichž budou hrát důležitou roli věci a jejich názvy a jejich podrobný popis a jejich dějiny. To bych rád četl, říkal jsem si. A stalo se. I když lamp v těch deseti povídkách, z nichž jsem vybíral, svítilo dost,“ dodal Borkovec.

Povídky deseti nejúspěšnějších autorů, které vybrala porota, byly zveřejněny v tradičním Almanachu soutěže, který je k dispozici zájemcům v Informačním středisku knihovny v hlavní budově ve Dvorech nebo je volně ke stažení na knihovním webu.

Výsledky soutěže krajské knihovny:

1. místo: Jan Pytel, povídka Jeremiáš

2. místo: Olga Olajda Habásková, povídka Musíme utéct

3. místo: Martin Hák, povídka Edith a Ludwig

Cena poroty: Jan Pytel, povídka Jeremiáš