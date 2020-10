Sociální péče, zdravotnictví, lázeňstvía cestovní ruch, prevence kriminality, obnova památek, kultura či sport.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

To vše jsou odvětví, na která lze žádat o dotace na příští rokv Karlových Varech. Termín se ale blíží, protože uzávěrka přihlášek končí už 31. října.O prostředky se žádá u příslušných odborů, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny magistrátu města. Příspěvek lze použít například na podporu činnosti, konkrétně na úhradu provozních nákladů, nebo na podporu projektu, a to třeba na vydání propagačních materiálů pro danou akci, pronájem prostor, zajištění dopravy a podobně.