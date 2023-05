Kuriozitou je, že v projektech soutěží i ten na pobočku nového infocentra v budově hlavní pošty v Karlových Varech, který se nikdy realizovat nebude.

Stavba - přestavba bývalé textilní továrny v Plesné. | Foto: Stavby Karlovarského kraje

Už 22. ročník Stavby Karlovarského kraje začal ve středu 17. května. Ani letos nepřijdou řadoví obyvatelé regionu o příležitost dát hlas svému favoritovi, a to v kategorii realizovaná stavba, projekt a zachráněná památka. Škála soutěžících je tentokrát velmi pestrá. Ve 22. ročníku totiž mezi sebou soupeří stavby různého charakteru - od bytových domů, přes průmyslový areál, hrad, kolonádu, volnočasový areál, přírodní areál až po sportovní objekty.

„Jsme rádi, že se nám letos do soutěže přihlásilo 23 staveb, 14 projektů a 6 památek. Jde o všehochuť typů. Za celou dobu, co soutěž pořádáme, se tak včetně těch letos přihlášených jedná už o 630 staveb,“ uvedla Anna Vlášková z Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které je tradičním pořadatelem akce.

Na Toužimsku otrávili orla mořského. Zahynulo i mládě v hnízdě

Hlasování začalo ve středu 17. května a ukončeno bude 22. června v 15 hodin. Opět platí, že každému z přihlášených může dát člověk pouze jeden hlas. Součástí jejich představení na webových stránkách, které zájemci najdou na www.stavbykarlovarska.cz, je opět i krátké video. „Tuto videonahrávku pak od nás dostanou přihlašovatelé, kteří ji mohou použít při prezentaci,“ doplnila Vlášková.

Podle ní není účast v soutěži ovšem až tak jednoduchá. S přihláškou musí totiž souhlasit mnohdy i pět subjektů, tím je majitel, zhotovitel, investor, projektant a architekt. „Podmínkou také je, že daná stavba musí být do konkrétního data zkolaudována. Přiznám se, že jsem předpokládala, že se v tomto ročníku objeví úplně jiné stavby. Ty ale do uzávěrky nebyly dokončeny,“ vysvětlila Vlášková, která prozradila, že v roli byl třeba i hotel Thermal se svou rekonstrukcí a nebo alespoň hotovým bazénovým světem. Podle ní ale Thermal čeká až po dokončení všech prací. Dá se tedy předpokládat, že soutěžit bude příští rok. Jednoduché to mít ale nebude, protože až na příští rok se počítá i s účastí Císařských lázní, které také termín letošní přihlášky nestihly.

Zdroj: Kopecká Jana

Za Karlovy Vary svede boj hned několik staveb, a to Náplavka, Festivalový most, expozice Great Spa Towns of Europe v Zámecké věži či Vřídelní kolonáda. Kuriozitou je, že v projektech soutěží i pobočka nového infocentra v budově hlavní pošty, který se ovšem realizovat nikdy nebude, protože objekt se má prodávat a pošta se má stěhovat. Karlovy Vary přihlásily do kategorie projektů startovací byty v Drahovicích, kterým budou konkurovat například serpentiny nad Bečovem nebo i rekonstrukce Blatenského příkopu.

V památkách letos soutěží důl Jeroným, statek v Pomezné, vysoká pec v Šindelové a tři opravené kostely – ve Valči, v Horním Slavkově a ve Velichově.