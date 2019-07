Městské nebo obecní byty jsou stále tou levnější alternativou bydlení. Ve většině těchto bytů se totiž neplatí komerční nájemné jako v případě podnájmu, a tak není divu, že obce i města mají stále na své byty pořadníky. Například v Ostrově evidují několik desítek zájemců o obecní byty.

„I proto stále hledáme nové lokality, kde domy postavit. Ve svém fondu máme nyní zhruba tisícovku bytů, kterých se rozhodně nehodláme zbavovat,“ říká starosta města Jan Bureš.

Podobná situace je i v Otovicích, kde by také mohli hned ubytovat zhruba třicet zájemců.

„Deset žadatelů je našich, tedy jsou to lidé, kteří zde v Otovicích žijí, a dvacet lidí by se do Otovic chtělo přistěhovat,“ vysvětluje starostka Stefana Švecová s tím, že obec má devatenáct bytů a další v nejbližší době stavět nebude.

Nové byty se podařilo postavit v Hroznětíně, kde to považují za jednu z priorit. Podle starosty města Martina Malečka je totiž důležité udržet mladé lidi ve městě. „Nedávno jsme dokončili devatenáct nových bytů a zhruba stovku si jich udržujeme ve svém fondu,“ vysvětluje starosta, který zmiňuje i investice do hřiště a dalších věcí občanské vybavenosti.

O privatizaci bytového fondu neuvažují ani ve Vojkovicích, kde mají několik bytů, ale zbavit se jich neplánují. „Obecní byty nás nijak finančně nezatěžují, a proto privatizace nepřichází v úvahu,“ říká starosta Luboš Garaj.

Naopak v Krásném Údolí žádné obecní byty nemají a stavět nebudou. Zájem o bydlení v obci řeší prodejem stavebních parcel, které z obecního rozpočtu zasíťují a poté prodají. Na letošní rok jich měli připraveno hned třináct. „Zájem o parcely evidujeme, ale byty, které bychom vlastnili a spravovali, stavět neplánujeme,“ sdělil starosta Martin Frank.

Podobná situace je i v Hájku, kde radnice prodává poslední tři stavební parcely a zruší jeden ze dvou obecních bytů. „Zůstane nám jen jeden, který si ponecháme. Do budoucna plánujeme stavbu startovacích bytů, ale to ještě není úplně aktuální,“ prozradil starosta Vít Hromádko.

Stavbu nových bytů neplánují ani v Bochově, kde si ve svém fondu drží zhruba osmdesát bytů. Tady ale na rozdíl od některých jiných obcí neevidují poptávku po obecním bydlení. „Nemáme dostatek pracovních příležitostí, a proto musíme nejprve nastartovat rozvoj města. Plánujeme zónu územního plánu a menší průmyslovou zónu a pak se uvidí, jestli přijde nějaký zájemce a budou tady například nová pracovní místa,“ doplňuje starosta Bochova Miroslav Egert.