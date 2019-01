Karlovy Vary - Sice se původně zdálo, že KV Arena už má smlouvu s titulárním partnerem, společností Trade Group, v rukávu, ale konečná dohoda se znovu odkládá.

A to do pondělí, kdy se s Karlem Holoubkem, jenž nabídl sponzorství pro halu i hokejový klub HC Energie ve výši dvanácti milionů po tři roky, sejdou zástupci karlovarské koalice KOA, TOP09 a ODS.

„Karel Holoubek vznesl určité podmínky, za nichž by smlouvu o titulárním partnerovi KV Areny uzavřel. A právě ty chceme probrat s koalicí," diplomaticky vysvětlil šéf haly a karlovarský radní (TOP09) Roman Maleček.

Konkrétnější byl až primátor Petr Kulhánek (KOA).

„Šlo o podporu hokeje v tomto roce a zároveň na několik let dopředu. A to, aby město klub HC Energie dotovalo ve stejné výši, jako tomu bylo v letech minulých. Tehdy klub dostával 27 milionů," vysvětlil primátor. Jenomže v loňském roce to už bylo 22 milionů, i když na karlovarské zastupitelstvo jde návrh na další dva miliony.

V rámci úsporných opatření ale město pro letošní rok zkrátilo dotace pro všechny své organizace včetně kulturních spolků a sportovních klubů. HC Energie by tak přišla o tři miliony.

„Já chápu argumentaci Karla Holoubka, že on sám HC Energii ročně podporuje deseti miliony, ale když není z veřejných peněz kde brát, pak je to těžké," dodal primátor Kulhánek. Zdůraznil ale, že dohoda je stále možná. „Titulární partnerství KV Areny s hokejem úzce souvisí. Jsem přesvědčen, že kompromisní řešení najdeme."

Spokojený by byl i šéf haly Roman Maleček. Podle původní dohody by tak KV Arena měla v názvu Ardon, což je název sortimentu, který Holoubkova firma vyrábí.