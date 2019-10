Obnovení a oživení bývalé obce Ryžovna v Krušných horách, které plánuje božídarská radnice, popudilo místní patrioty.

Rýžovna na Božím Daru. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Proti záměru se postavili i památkáři. Požadovali aktualizaci územního plánu z roku 1996 a regulačního plánu z roku 2003, které výstavbu na Ryžovně umožňují. Podle rozpracovaného projektu by měli zaniklou obec probudit k životu noví usedlíci, kteří by se nastěhovali do nově postavených domů. „S Národním památkovým ústavem jsme si vyjasnili stanoviska a Boží Dar zadá zpracování nové studie zástavby, která by měla zohlednit aktuální kontext ochrany území,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.